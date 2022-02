Jasná výzva: Přestěhujte baráž z Ruska!

Zdůraznil, že na případný další scénář kvalifikace o šampionát v Kataru nyní nemyslí. "Naše myšlenky se upínají ke všem našim přátelům na Ukrajině. Je hrozné, do jaké situace jsme se dnes probudili. Fotbal by měl být uprostřed toho pekla jako něco méně podstatného," poukázal Nilsson.

Jsme rádi, že to Lothar Matthäus vylosoval tak, jak to vylosoval, je spokojený Jaroslav ŠilhavýVideo : Sport.cz, FAČR

"Zmíněné národní asociace vyjadřují svůj jednoznačný postoj ve směru, že by se utkání kvalifikace o postup na mistrovství světa neměla odehrát v Rusku. Cestovat do Ruska a odehrát tam plánované zápasy nemají v úmyslu také z bezpečnostních důvodů," vysvětluje FAČR na svém webu.

Český tým by se mohl s Ruskem utkat 29. března ve finále play off o světový šampionát v Kataru, pokud by v semifinále o pět dní dříve zvítězil ve Švédsku a sborná by porazila Polsko. Svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého by na Rusko mohli narazit i v případě prohry ve Švédsku. Poražení semifinalisté totiž proti sobě mají nastoupit v přípravném utkání.