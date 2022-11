Jako první se do tabulky střelců letošního šampionátu zapsal zkušený ekvádorský útočník Valencia. Střelec tureckého Fenerbahce se v úvodním zápase MS proti Kataru trefil hned třikrát, jeho první gól však zrušil videorozhodčí. O den později zaznamenali dvě trefy také Bukayo Saka z Anglie a Íránec Mehdi Taremi.

Při pohledu do vzdálenější historie nejlepších kanonýrů mistrovství světa byl nejslabším ročníkem turnaj v Chile roku 1962. Tehdy stačilo k zápisu do tabulek vstřelit pouhé 4 branky, což se podařilo hned pěti hráčům. Rekordním šampionátem naopak zůstává MS v roce 1958, kdy si Francouz Just Fontaine připsal hned 13 přesných zásahů. Na rekordní počin stačilo forvardovi s marockými kořeny pouhých šest zápasů, titul ve Švédsku však vybojovala Brazílie.