Poláky v baráži nakonec povede kouč, který vyřadil Slavii. Jeho jmenování však bylo hodně bouřlivé

V ní se tým kolem Roberta Lewandowského utká nejprve v semifinálovém duelu 24. března v Moskvě s Ruskem a v případě postupu pak narazí o pět dnů později na lepší mužstvo z dvojice Švédsko – Česká republika. Pokud by Poláci v semifinále neuspěli, utkají se naopak s poraženým mužstvem z druhé semifinálové dvojice, přičemž by měli v obou případech výhodu domácího prostředí.

Hledání nového trenéra trvalo Polákům hodně dlouho. Poté, co Portugalec Sousa požádal o předčasné ukončení kontraktu a sám se vyplatil ze smlouvy, aby mohl odejít do brazilského Flamenga, se stal hlavním aspirantem na uvolněné místo Andrij Ševčenko.

Ukrajinský držitel Zlatého míče, který na loňském mistrovství Evropy dovedl reprezentaci své země do čtvrtfinále, totiž předčasně skončil na lavičce italského Janova. Potíž však nastala s tím, že měl uzavřenou smlouvu až do června 2024.

U Jana Urbana zase vznikl problém s délkou smlouvy. Prezident polského fotbalového svazu Cezary Kulesza mu nabízel angažmá do konce roku, šedesátiletý Urban však trval na reprezentačním angažmá až do konce kvalifikace o EURO 2024 s následnou opcí.

Volba tak nakonec padla na bývalého kouče Legie Varšava Michniewicze, který je momentálně bez práce. Legii sice dovedl k patnáctému mistrovskému titulu a kvalifikoval se s ní do Evropské ligy, poté ale po sérii špatných výsledků v polské nejvyšší soutěži v klubu předčasně skončil.

Bývalý brankář Michniewicz vedl v minulosti dalších devět polských týmů a také reprezentační výběr do 21 let, s nímž se v roce 2019 probojoval na mistrovství Evropy. Stal se tak prvním trenérem po 25 letech, kterému se to povedlo.