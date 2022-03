Šance pro Slováky. Brousí si zuby na ruské místo. A třeba i na Čechy

Původně se mělo 24. března odehrát utkání Rusko - Polsko. Vítěz duelu si to měl rozdat s postupujícím z utkání Švédsko - Česko. Ale opatření přijatá po vypuknutí války mění vyhlídky. Aktuální je nyní otázka, zda Poláci postoupí bez boje, nebo bude baráž doplněna o další reprezentaci. V tom případě by v úvahu připadalo i Slovensko.

„Je to jedna z možností," uvedl pro Nový Čas prezident Slovenského fotbalového svazu Ján Kováčik. Do dění ale ještě může vstoupit pořadí v Lize národů. „Těch ukazatelů je tam tedy více. Rozhodne FIFA a UEFA. My komunikujeme a snažíme se zjistit, jaká je situace, ale rozhodnutí o podobě baráže jde mimo nás, přičemž nevíme ani to, v jakém časovém horizontu se rozhodne," pokračoval Kováčik.