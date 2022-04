Účast ruských fotbalistů v Kataru by způsobila nenapravitelné škody, uvedla CAS

FIFA vyřadila Rusko z kvalifikace o postup na šampionát do Kataru kvůli vojenskému útoku na Ukrajinu. Z březnového semifinále play off tak bez boje postoupilo Polsko, které pak ve finále porazilo Švédsko 2:0 a zajistilo si místo na závěrečném turnaji.

Arbitráž CAS už před začátkem semifinále zamítla první odvolání Ruského fotbalového svazu a minulý týden své rozhodnutí potvrdila. "Po zvážení všech faktorů musí FIFA jednat tak, aby zaručila efektivní organizaci a hladký průběh svých soutěží," uvedla CAS s tím, že by byla v ohrožení integrita největšího fotbalového turnaje.

Právníci Ruské fotbalové federace považují vyloučení mužského i ženského týmu za pouhou součást mezinárodních sankcí, bez řádné možnosti se u soudu obhájit. Podle CAS by v případě ruské účasti v Kataru byl v ohrožení průběh šampionátu, protože se dá předpokládat, že ostatní týmy by odmítly ke vzájemným zápasům nastoupit. Nejistá by mohla být i bezpečnost ruských fotbalistů během turnaje.