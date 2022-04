Precedens? Rusům se pootevřely dveře k návratu. A Češi vysvětlují překvapivý postoj

„Hlasovali jsme pro vyloučení ruských funkcionářů, k němuž také došlo, ale neuzavřeli jsme bránu ruským sportovcům. A to je dobře,“ citovala MF Dnes svazového předsedu Drahoslava Huška.

Hušek svůj postoj v rozhovoru pro Sport.cz upřesnil. „Rozhodně to neznamená souhlas s agresí. Jsme pro dočasné vyloučení ruských sportovců, ale s trvalým bych měl problém,“ říká funkcionář s tím, že se český svaz hlasování zdržel z legislativních důvodů.

„Samozřejmě to, co se děje na Ukrajině, je velký průšvih, na druhou stranu v Putinovském Rusku je těžké vyjadřovat svůj názor, abyste neskončili v kriminále. Osobní odvaha je hezká, ale když ji má odnést rodina, je to těžké rozhodování,“ komentuje Hušek fakt, že ani z ruského sportovního prostředí nepřichází odsouzení krvavé agrese na Ukrajině.