Poborský by si dovedl představit, že mohla do boje o titul postoupit například Brazílie, ale diskutovat o tom mu přijde zbytečné. „Pavouk byl jasně daný, takhle to je. Souhlasím, že duel Francie s Anglií byl na mistrovství zatím nejlepší" hlásí bývalý reprezentant.

Ve finále budou ostře sledované největší hvězdy: na straně Argentiny Lionel Messi, u Francie pak Kilian Mbappé. Kdo další by mohl bitvu o titul rozhodnout? „U Francie je to podle mě Griezmann. Ten se prezentuje v jiné roli. Je nosičem vody, který brání. V semifinále klidně hasil akci za stopery a pak na druhé straně přihrál na gól. Vymýšlí akce, dělá skluzy, maká," nešetří superlativy Poborský na adresu hráče, o jehož nominaci do Kataru se ve Francii dlouho diskutovalo. „Kdyby v týmu nebyl, takovou kvalitu by mužstvo nemělo."

Sestřih semifinále MS: Francie - MarokoVideo : Česká televize

Novinář Jiří Lizec pak na straně Argentiny vidí jako ohromné plus výkony čtyřiatřicetiletého stopera Otamendiho. „Vypadalo to, že jeho kariéra uvadá, ale hraje fantasticky. Má zkušenosti na to, aby tým vedl. Další plusem je záložník Rodrigo," tvrdí Lizec. „Výhodu může mít Francie na místě gólmana díky Hugo Llorisovi," dodává s tím, že podle něj ve finále vyhraje 2:1.

Sestřih semifinále MS Argentina - ChorvatskoVideo : Česká televize

Pochopitelně se čeká na to, jak tým do finálové bitvy připraví trenéři. Na straně Francie stojí na lavičce tituly ověnčený Didier Deschamps, Argentinu pak vede nejmladší kouč na MS Lionel Scaloni.