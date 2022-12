Respekt kromě Messiho budí i bilance Argentiny v semifinále světových šampionátů. Pět utkání proměnili Jihoameričané v pět postupů do bojů o titul. Možné je také to, že by mohlo dojít na penaltový rozstřel. „Pokud na něj dojde, tak budou v akci dva gólmani, co umějí chytat penalty jako na běžícím pásu. Přikláním se v tu chvíli k Argentinci Martinézovi. Je dravější, subtilnější. Jestli to dojde do penalt, pro sledovanost to bude dobré, ale já myslím, že tentokrát na rozstřel nedojde," tuší bývalý trenér reprezentace Rada.