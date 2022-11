Otázku, jak svůj tým připravit na takový turnaj, dostává kouč reprezentační sedmnáctky Petr Havlíček. „Z mého pohledu je nejdůležitější nominovat hráče, kteří mají aktuální formu, dobře vyvážit tým z pohledu útočné a obranné fáze a co si myslím, že je úplně nejdůležitější, je vyvážení z lidského pohledu," vysvětluje ve fotbalovém studiu.

A co z pozice trenéra očekává od neobvyklého místa i termínu konání? „Je možné, že hráči nebudou tolik unavení jako na konci sezony, ale koná se to v zemi, kde je velké vedro, takže to možná také bude hrát roli v herním projevu týmů i jednotlivých hráčů," přemýšlí někdejší asistent Davida Holoubka z A-týmu pražské Sparty.