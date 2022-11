Lepší pocit byl pochopitelně ve chvíli, kdy měl Morávek hvězdy jako spoluhráče. V kabině se potkal třeba s Manuelem Neuerem a to v Schalke 04. „Zažil jsem ho před třinácti lety, hned po přestupu do Německa. Ještě nebyl žádnou Superstar, ale potenciál v něm viděl veliký každý. Dalo se čekat, že bude patřit mezi nejlepší gólmany světa a on to pak dokázal," konstatuje Morávek.