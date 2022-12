Přestávka kvůli šampionátu v nezvyklém termínu mu přišla vhod. Zimní příprava je v Anglii výjimečná. „Uvítal jsem trochu volna s rodinou, oddychl jsem si. Rozhodně bych byl radši na MS. Teď si udržujeme herní rytmus v přátelácích," líčí Tomáš Souček.

Když vezmeme šampionát jako celek, co vás na něm zatím nejvíc zaujalo?

Hlavně hodně překvapení. Mám je rád, když takzvaní trpaslíci nebo ne tak zvučná jména překvapí silnějšího. Korea nebo Japonsko, Austrálie - a Maroko už máme ve čtvrtfinále. Hodně překvapení, hodně zvratů, to se mi líbí. Třeba skupina se Španělskem a Německem, bylo pár minut, kdy ani jeden z gigantů v průběhu závěrečných zápasů nepostupoval. Za mistry světa tipuji Brazilce.

Sestřih osmifinálového utkání MS Francie - PolskoVideo : Česká televize

Na MS hraje několik vašich spoluhráčů z West Hamu. Kdo z nich vás nejvíc zaujal?

Hodně je sleduji. Měli jsme tam pět hráčů, čtyři ještě pokračují. Samozřejmě mě zaujal Najíf Adžuird a fantastický úspěch jeho Maroka. Jsem v Anglii, takže i Declain Rice hraje velkou roli. Teď je čeká velký zápas s Francií. Asi tihle dva. A pak Lucas Paquetá je důležitý pro Brazílii, což je také skvělé. Z jednotlivců mimo náš tým mě asi nejvíc zaujal Francouz Mbappé. Od něj se to čekalo, ale skvělý je na svůj věk i Angličan Bellingham.

Teď jedna hypotetická otázka, která vás při sledování zápasů musí jistě napadnout. Jak by si na šampionátu vedla česká reprezentace...?

Pochopitelně mě napadá. Mrzí mě, že tam nejsme. V příští kvalifikaci máme za soupeře Polsko, které postoupilo ze skupiny, takže hned v březnu si to ukážeme ve vzájemné konfrontaci s nimi. Věřím, že na ně máme. Když oni postoupili ze skupiny na MS, tak v případě vítězství můžeme ukázat, že jsme tam mohli být také. Podle mě je nejtěžší se na MS dostat. Když porovnáme skupiny na MS a ME, tak už velké rozdíly nejsou. Fotbal je hodně vyrovnaný, Saúdská Arábie může porazit Argentinu. O to důležitější jsou kvalifikace, na turnaji se může stát cokoliv. Nebo vezměme Holanďany. Naposledy prohráli s námi v asi nejhezčím zápase, jaký jsem kdy za nároďák hrál. Od té doby jedou a jsou ve čtvrtfinále. Máme tedy porovnání, čeho jsme schopní. Jen to prokazovat každý zápas.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Jan Kuchta a Tomáš Souček se radují z druhé branky ve švýcarské sítiFoto : Vlastimil Vacek, Právo

Co říkáte pozoruhodnému nástupu mladých hráčů?

Baví mě. Když Bellingham v 19 letech skoro táhne Anglii, tak velkou zemi, je to úžasné. To samé Mbappé ve Francii. Jsem spíš týmový hráč, ale jednotlivci jsou pochopitelně také velmi důležití. Fanoušci se na ně těší, co ukáží, až zase vyběhnou. Tady v Anglii se neřeší vlastně nic jiného, než jak ve čtvrtfinále zastavit Mbappého.

Zmínil jste Polsko, předprodej vstupenek na úvodní kvalifikační duel s ním v Praze právě dnes začíná. Co říkáte na jeho vystoupení v Kataru?

Myslím, že pro ně bylo úspěšně, protože postoupili ze skupiny. Pak narazili na silnou Francii, s níž vypadli. Myslím, že svou kvalitu potvrdili a postupem ze skupiny dokázali, že se na šampionát dostali právem.

Na tréninku jsme se museli seznamovat, říká Tomáš Souček. Kritika? Umím se zkritizovat sámVideo : Sport.cz, FAČR

Postup na mistrovství Evropy je povinností, že?

Rozhodně nechceme naši sérii postupů zničit, ale udržet ji. Dokázat to samé, co dokázali hráči před námi. Postup je jasný cíl a hrát šampionát v Německu. Žádný soupeř nebude snadný, ale cíl je jasný.

Pokud jde o West Ham, ušil jste si sám na sebe bič, kolik gólů jste dříve dával. Kritika se snesla i na vás, cítíte, že jste na podzim byl pod větším tlakem?

Ano, cítím ho vždycky, i když se hrálo nahoře, o top 4, skoro o titul... U mě to bylo hodně o gólech, vlítl jsem do toho a možná jich dal až moc, takže teď to fanoušci chtějí opakovat každou sezonu. To není vůbec jednoduché, zvlášť když se nedaří jak týmu, tak ani mně. Věřím, že nám delší přestávka pomůže. Zlepšit se v lize a útočit na poháry v FA Cupu nebo Konferenční lize. To jsou výhledy, jak uspět. Pro mě je lákavé zahrát si finále doma v pražském Edenu.