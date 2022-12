Zápas o bronz nabídne souboj mužstev, která musela po prohraném semifinále vyhnat z hlavy zklamání, že z boje o titul nebude nic. „Maroko navíc mělo nakopané hráče. Sice šli do boje proti Francii v nejsilnější sestavě, ale nedohráli v ní," naráží Karel Poborský, vicemistr Evropy z roku 1996, na zdravotní trable v táboře Maroka. To navíc bude mít před bitvou o bronz o jeden den odpočinku méně. „Chorvatsko má v tomhle výhodu," míní bývalý reprezentant.

V Kataru až do semifinále platilo, že soupeře ničila neprostupná marocká defenzíva. Jenže Francie dala branku velmi brzy, což africký celek rozhodilo. „Po inkasovaném gólu jsem viděl, že Maročané dlouhé minuty nevěděli kudy kam. Byl tam z jejich strany zmatek vzadu i v záloze, mužstvo bylo neorganizované. Bylo pro ně štěstím, že to přežili jen s jedním inkasovaným gólem. Takže dát brzy gól, to je návod na úspěch pro Chorvaty. Pak totiž Maroko dlouho tápalo," míní Poborský.

Pravý opak by pak podle expertů nastal, kdyby jako první gólově udeřilo právě Maroko. „Strašně by to zápas změnilo. pak by Maroko začalo hrát svoji defenzívu a spoléhalo by na výjimečné bleskové protiútoky," ukazuje pro změnu cestu, která by k bronzu mohla dovést tým z Afriky.