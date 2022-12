FIFA chce radikální změnu v MS. Ve hře jsou miliardy navíc

Mezinárodní fotbalová federace FIFA v čele s prezidentem Giannim Infantinem chce zkrátit cyklus konání mistrovství světa na tři roky místo dosavadních čtyř. V dnešních vydáních to uvedly britské deníky The Guardian a Daily Mail s tím, že tříletý interval by měl platit od roku 2030.

Foto: Manu Fernandez, ČTK/AP Argentinec Lionel Messi drží trofej pro vítěze MS, na snímku dále šéf FIFA Gianni Infantino a emír Tamim bin Hamad Sání.Foto : Manu Fernandez, ČTK/AP

Článek Infantino patří k největším zastáncům častějšího konání MS. Proti návrhu zkrátit tradiční čtyřletý cyklus na polovinu se už dříve ohradily Unie evropských fotbalových asociací (UEFA), jihoamerická konfederace CONMEBOL, hráčská asociace FIFPRO či zástupci ligových soutěží. Turnaj hraný každé dva roky by podle studie FIFA přinesl dodatečný zisk ve výši 4,4 miliardy dolarů (984 miliard korun). Příští MS, kterého se v roce 2026 premiérově zúčastní 48 týmů místo dosavadních 32, budou společně hostit USA, Kanada a Mexiko. Odehráno bude 80 zápasů, z toho 60 budou hostit Spojené státy, kde se také odehrají všechny vyřazovací zápasy počínaje čtvrtfinále. MS ve fotbale Mrtvý fanoušek, zraněné děti. Oslavy titulu v Argentině pohltilo šílenství a chaos