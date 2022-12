Fungují vztahy, neřeší se kontroverze. Francouzský sportovní deník L'Équipe podotkl, že Benzemova absence pročistila atmosféru v týmu. „Ale myslím, že je to spíš o rolích. Mbappé miluje, když je ústřední postavou, a Benzema by byl v tomto ohledu spíš překážkou. Griezmann měl zase problém, že neměl takový vliv na hru, když byl v sestavě Benzema. Oba jsou vítězové. Stejně jako Giroud," zanalyzoval pro web Eurosport jeho zpravodaj Cyril Morin.

Ostatně útočník Olivier Giroud tvůrčí naladění potvrdil. „S Kylianem máme velmi dobrý vztah. Pro mě to tak bylo vždycky a ukazuje se to na hřišti. Máme radost, že rosteme společně, a to nejen my dva," prohlásil Giroud.