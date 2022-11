Na výhrůžku FIFA reagovaly dotčené země - Anglie, Belgie, Dánska, Německa, Nizozemska, Švýcarska a Walesu - ve společném prohlášení svých fotbalových asociací. "Jsme frustrovaní, rozhodnutí FIFA je bezprecedentní," píše se v prohlášení. Asociace rovněž uvedly, že FIFA informovaly o duhovém záměru již v září, až do startu MS se ale nedočkaly žádné reakce.

"Byli jsme připraveni zaplatit pokuty za nepovolenou výstroj. Nemůžeme ale hráče dostat do situace, kdy budou trestáni v rámci hry a třeba vykázáni ze hřiště," vysvětluje s v prohlášení s tím, že kapitáni namísto duhy ponesou na pažích pásky se sloganem Stop diskriminaci, které měla v plánu rozdávat samotná FIFA od čtvrtfinálových duelů.

Postup FIFA vůči duhovým páskám příkře odsoudila organizace Asociace fotbalových příznivců. "Pohrdáme organizací, která odhaluje své pravé hodnoty žlutými kartami hráčům a červenou kartou toleranci. Mistrovství světa by už nikdy nemělo být přiděleno na základě peněz a infrastruktury. Žádná země, která nerespektuje práva LGBT+, žen, dělníků a lidská práva obecně, by neměla mít tu čest hostit MS. Je až neuvěřitelné, že v den vstupu Anglie do MS FIFA cenzuruje devět národních asociací, které chtějí sdílet pozitivní poselství," uvádí asociace v prohlášení na sociálních sítích.