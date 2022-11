"My v Evropě zavíráme hranice a lidem z těchto zemí u nás nedovolujeme legálně pracovat. Kdyby nám na nich opravdu záleželo, tak by se k tomu Evropa postavila jako Katar," uvedl.

"Ať jim dá práci, ať jim dá budoucnost, ať jim dá naději. Místo toho pokrytecky moralizuje. Za to, co jsme v Evropě poslední tři tisíce let dělali, bychom se teď měli tři tisíce let omlouvat, než začneme rozdávat lekce morálky," prohlásil.