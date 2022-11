Hlavní tiskové centrum v Dauhá nemá chybu. Máme tady s kolegy z celého světa veškerý komfort. Bonusem je, že si můžete dát skvělé jídlo v restauraci v prvním patře. Formou all you can eat. Stačí zaplatit 53 katarských reálů, tedy v přepočtu přibližně 350 korun. Vzhledem ke kvalitě a množství jídla včetně prvotřídních dortů, je tato cena rozhodně příznivá.