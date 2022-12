Probít se znovu do finále i za čtyři roky v severní Americe sice bude těžké, ale pro mnohé experty má Mbappé předpoklady jako nikdo z jeho generace. „Hlavu vzhůru, celému světu jsi ukázal, že jsi fenomén," napsal mu jeho spoluhráč s Paris St. Germain Marco Verratti.

Kylian Mbappé v prodloužení vrátil Francii do hryVideo : Česká televize

„Kámo, na tomhle mistrovství světa jsem kvůli tobě řval jako malej kluk... tohle tvoje hra s dětmi, ale i s dospělými dokáže. Teď to možná tak nevypadá, ale to, co jsi na největší scéně v tomhle věku předvedl, znamená, že nejsi z téhle planety. Ty se vrátíš," nepochybuje bývalý anglický reprezentant a dnes televizní komentátor Rio Ferdinand.