Ve skupině G jsou postupu nejblíž Švýcaři, kteří mají na kontě tři body. Jejich soupeř v závěrečném kole Srbsko má jeden, stejně jako Kamerun, který čeká již jistý účastník play off Brazílie.

Portugalci nastoupili už s jistotou postupu a trenér Fernando Santos nasadil do základu šest nových hráčů, Volno dostal mimo jiné Bruno Fernandes, který si v předchozích zápasech připsal dva góly a dvě asistence. Jen Ronaldo v honbě za nejrůznějšími rekordy nemohl chybět, přestože kvůli lehčím šrámům vynechal trénink.

A dva nováčci neztráceli čas. Už v páté minutě utekl po pravém křídle obránce Dalot, před brankou našel zpětnou přihrávkou Hortu a ten nezaváhal. Do kabin se ale šlo za nerozhodného stavu. Po rohu zblízka dorazil míč do sítě obránce Kim Jong-kwon. Ve druhé půli se Korejci víc snažili, při vedení Uruguaye v souběžně hraném utkání s Ghanou 2:0 věděli, že by je i nejtěsnější vítězství posunulo dál.