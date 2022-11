Japonsko šlo do zápasu s Kostarikou z pozice jasného favorita. V prvním zápase překvapivě porazilo Německo 2:1. Kostarika se naopak musela zvedat po výprasku od Španělska (0:7).

Belgie v premiérovém vystoupení na MS sice herně nepřesvědčila, ale tři body získala. Brankář Courtois pomohl zneškodněnou penaltou svému týmu k plnému bodovému zisku a po utkání sportovně přiznal, že výhra je to jediné, s čím mohou být Belgičané spokojení. Hazard a spol. jsou favority. Ale pozor, Maroko už také nemá na bodovém kontě nulu.

Kanada předvedla v prvním duelu na MS parádní výkon, jenže zahodila penaltu a další dva pokutové kopy nenašel odvahu arbitr ze Zimbabwe odpískat. Když pak rudí ďáblové skórovali, skončil zámořský tým na lopatkách. Chorvatsko při premiéře nečekaně vsadilo hlavně na plnění defenzivních povinností, takže udrželo nulu. V ofenzivě ale vyšlo naprázdno, a tak jde do druhého vystoupení na šampionátu jen s remízou. Ve hře tak budou důležité body, které vítěze výrazně přiblíží postupu do osmifinále.

Ostře sledovaný šlágr se bude hrát v neděli večer. Německo se utká se Španělskem a Němci dobře vědí, že potřebují bodovat a nejlépe naplno. „Bojím se, že to nezvládnou. Dlouho jsem tam žil, takže jim člověk přeje a fandí, ale ty trable v defenzivě, že je o to připraví," myslí si Jan Morávek, záložník Bohemians, jenž v Německu třináct let hrál.