Další nástraha? „Bude důležité, jak se Brazilci budou ochotní podřídit týmu. Nikdy nevíte, co Neymarovi a dalším prolétne hlavou," upozorňuje zkušený trenér Karel Jarolím. „Kanárci" disponují také skvělými brankáři, nabitou obranu a defenzivními skálami, které by měly ofenzivní kouzelníky jistit. I podle sázkových kanceláří jsou největšími aspiranty na zlato.

Budou nyní ve výhodě Jihoameričané? Jsou Brazilci a Argentinci přizpůsobivější? „Může to být jeden z faktorů, který jim může hrát do karet. Fanouškům mohou počasí a tyto vnější podmínky připadat jako nedůležité, ale pro Evropany to fakt není jednoduché. Sám jsem to před lety zažil, když jsem byl na šampionátu do dvaceti let v Egyptě," podotýká Morávek. „Ovšem většina hráčů působí dlouhodobě v Evropě. Všichni se dokážou přizpůsobit. Navíc v Kataru teď nebude takové vedro jako v létě," přemítá Jarolím.