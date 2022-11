O poločase střídal a pak z lavičky smutně sledoval vyřazení. Bale nastínil další pokračování v reprezentaci

Zapsali se do historie. Fotbalisté Walesu si po předlouhých 64 letech konečně zahráli na světovém šampionátu, jejich katarská pouť ale skončila již v základní skupině. Porážka 0:3 s Anglií je odsoudila k poslední příčce skupiny B, Gareth Bale a spol. ale i tak budou na turnaj vzpomínat v dobrém. „Ačkoliv nyní převládá zklamání, jsem hrdý na to, co jsme dokázali,“ prohlásil kapitán národního týmu Walesu.

Sestřih utkání MS Wales - AnglieVideo : Česká televize

Článek On ani jeho spoluhráči sice herně nijak zvlášť nepřesvědčili a vybojovali pouze jediný bod za úvodní remízu s USA, podle Balea se ale Velšanům účast na mistrovství světa zúročí hlavně v budoucnu. „Je potřeba se neustále učit a posouvat dále. Velké reprezentační akce znamenají nenahraditelné zkušenosti, ať už v nich dopadnete jakkoliv," domnívá se bývalý hráč Realu Madrid nebo Tottenhamu. „Samozřejmě bychom byli ale rádi, kdyby se nám letos podařilo postoupit do vyřazovacích bojů, tak jako na posledních dvou mistrovstvích Evropy. Udělali bychom tím radost našim fanouškům, kteří byli během celého turnaje neuvěřitelní – a to jak ti přímo v Kataru, tak doma u televizních obrazovek," ocenil podporu ze strany diváků Bale. Foto: Paul Childs, Reuters Gareth Bale uzavíral své účinkování na MS na lavičce Walesu.Foto : Paul Childs, Reuters Ten byl nucen druhé dějství utkání s Anglií sledovat jen z lavičky náhradníků, o poločase byl totiž za ještě nerozhodného stavu ze hry stažen. „Bohužel ho začal nepříjemně tahat zadní stehenní sval, takže jsme museli reagovat," vysvětloval překvapivý tah trenér Rob Page. „Navíc musel kvůli zranění střídat i Ben Davies. Každopádně jsem ale na své svéřence pyšný, na hřišti nechali všechno," dodal 48letý kouč. Sestřih utkání MS Írán - USAVideo : Česká televize A podle všeho to vypadá, že Page bude moci Baleových služeb v reprezentačním trikotu využívat i nadále. „Budu pokračovat tak dlouho, dokud budu chtěný. V březnu nás čeká další kvalifikace, takže se do toho opět opřeme," popřel zvěsti o konci reprezentační kariéry sám 33letý forvard. Ten v národním týmu drží hezkou řádku rekordů, se 110 starty a 40 vstřelenými brankami je jeho historicky nejvíce využívaným hráčem i nejlepším střelcem. A podle jeho slov to vypadá, že minimálně pár utkání a gólů ještě přidá.