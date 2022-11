To ale není vše. Rozvlnit síť ve třech duelech po sobě dokázali v týmu Oranjes na mundialu v historii jen Johan Neeskens (1974), Dennis Begkamp (1994) a Wesley Sneijder (2022). Gakpo se tak zařadil do výjimečné společnosti a legendy své země může ještě překonat, Nizozemci ovládli skupinu A a těší se na osmifinále.

Už bez ohledu na další výsledky se o Gakpa strhne v zimě velká mela. „Před sezonou ho mohli v PSV prodat anglickému Leedsu za opravdu hodně peněz, ale řekli si, že ne, že ho potřebují do Ligy mistrů. Jenže tam se nedostali a mysleli si, že všechny finance jsou pryč," líčil pro Sky Sports několik měsíců starý příběh někdejší nizozemský reprezentant či vítěz Ligy mistrů z ročníku 1994/1995 s Ajaxem Ronald de Boer.

Hodně se také mluvilo o transferu do Manchesteru United. Sám Gakpo prý Rudým ďáblům hodně fandí, chtěl by na Old Trafford dosáhnout podobné kariéry jako jeho současný kouč v Eindhovenu Ruud van Nistelrooij.