Jako jeden z osmi můžu, kteří v šachovnicových dresech pobíhají po katarských pažitech, pamatuje čtyři roky staré chorvatské stříbro. „Známe ten pocit a máme spoustu hráčů, kteří úspěch nezažili a rádi by to změnili. Je to zážitek, jenž vám zůstane do konce života," ujistil Kramarič, že svěřenci kouče Zlatka Daliče mají o motivaci postaráno.