Velkokluby v pozoru. Na MS září penaltový mág, giganty přitahuje i marocká senzace

Mistrovství světa v Kataru čekají boje o postup do finále, fanoušci se nemohou dočkat, kteří fotbalisté jim předvedou další úchvatné a dechberoucí představení. Odpověď na to, kdo bude slavit mistrovský titul, sice poznají až v neděli. Už nyní ale experti tuší, kteří hráči si svými výkony řekli o přestup do lepšího klubu. „Zajímavější angažmá by snad mohli získat hráči Maroka," myslí si bývalý trenér reprezentace Petr Rada v pořadu Přímák na Sport.cz. Druhý z hostů, Jan Malý, šéf fotbalové sekce na Sport.cz a v deníku Právo si myslí, že se na lepší adresu bude brzy stěhovat chorvatský gólman Dominik Livakovič.

Kdo si na MS v Kataru řekl o přestup do věhlasnějšího klubu. Příspěvek z pořadu Přímák EXTRA.Video : Sport.cz

Moderátor Filip Lejček se bývalého trenéra národního týmu Petra Rady ptal, kdo z hráčů na světovém šampionátu předvádí takové výkony, že se může těšit na přestup do lepšího klubu. Zkušený trenér se snažil nejprve přesvědčit o tom, že ti nejlepší z MS v Kataru už ve velkých klubech nastupují, a tak se nedají čekat velké rošády. „Bavíme se o první čtyřce, kde jsou zkušení hráči, kteří dlouhodobě prokazují formu ve velkých klubech," tvrdí Rada. „Ti zkušenější prostě vyčnívají," myslí si. Nakonec ale přece jenom našel nové hvězdy. „Jmenovat nebudu, ale hráči z Maroka by lepší angažmá získat mohli," dodává v pořadu Přímák EXTRA. Sestřih čtvrtfinálového utkání MS Maroko - PortugalskoVideo : Česká televize Na novináře Jana Malého udělal velký dojem brankář Dominik Livakovič. A to nejen tím, jak dokáže podržet tým při penaltových rozstřelech. „Říká si o lepší angažmá. Dinamo Záhřeb je kvalitní klub, ale ne TOP. Běží zprávy, že by mohl jít do Bayernu Mnichov při zranění Manuela Neuera," líčí vedoucí fotbalového oddělení Sport.cz. Foto: Kai Pfaffenbach, Reuters Brankářská jednička německé reprezentace na MS v Kataru - Manuel Neuer.Foto : Kai Pfaffenbach, Reuters V chorvatském táboře nachází i další zajímavé jméno - Joško Gvardiol. „Jenže on hraje v Lipsku, to je TOP úroveň," vypálí Malý s tím, že se v souvislosti s defenzivní oporou mluví o Realu Madrid. Trenér Petr Rada dává informaci nový rozměr. „Před půl rokem byl v Lipsku Tedesco a Gvardiol nehrál. Pak přišel trenér Rose a najednou Chorvat nastupuje pravidelně. Tady na šampionátu s Lovrenem hraje také velice dobře, takže ho to může posunout do ještě věhlasnějšího klubu."