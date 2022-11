Byl blizoučko. Kdyby na světovém šampionátu před osmi lety v Brazílii nepodlehli Argentinci ve finále Němcům po prodloužení, dost možná by Lionel Messi ve své rodné zemi definitivně získal punc nesmrtelnosti. Ani desítky individuálních i týmových úspěchů na klubové úrovni či sedm Zlatých míčů tam totiž neznamenají tolik jako pohár pro mistra světa – a ten jediný v Messiho jinak bohaté sbírce trofejí chybí.

Můžeme sice namítat, že Messi již loni s národním týmem zvítězil v Copa América, to se ale Argentině podařilo předtím již čtrnáctkrát. Věhlas Maradony tam navíc dosahuje takové úrovně, že dle některých hlasů ho současná hvězda PSG nikdy nedosáhne. „Jako Maradona nebude, ani kdyby vyhrál čtyři mistrovství světa v řadě," prohlásil dokonce Mario Kempes, tedy muž, který se výraznou měrou zasloužil o triumf Argentiny na MS osm let předtím, než božský Diego ohromoval svými výkony v Mexiku.

Ne všichni ale Kempesův dosti radikální názor sdílí a Messi by se tak v očích svých krajanů dost možná Maradonovi minimálně vyrovnal, kdyby na šampionátu v Kataru, který pro něj bude dle jeho vlastních slov posledním v roli hráče, svůj tým v roli kapitána ke kýžené trofeji dovedl.

Těžko budete hledat jiný národní tým, který se tolik opírá o výjimečné schopnosti jednoho borce. Polsko? To je útočník Robert Lewandowski. Úspěch či výbuch země s bílou orlicí ve znaku na světovém šampionátu v Kataru bude záviset na rozpoložení šutéra Barcelony a také na tom, jaký dostane od spoluhráčů servis. „Tlak od našich fanoušků a celého národa je obrovský, toho jsem si dobře vědomý. Vždy musím a chci být motivovaný, abych jim ukázal, co na hřišti umím," prohlásil Lewandowski pro fifa.com.

Ostatně fanoušci se často dohadují nad úspěchy polských legend, nedávno do debaty na sociálních sítích přispěl i bývalý sudí a někdejší šéf polského fotbalového svazu Michal Listkiewicz, který vedl v Česku nedávno komisi rozhodčích. „Roberta si velmi vážím, ale nedosáhl velkých úspěchů, což není jeho vina, protože hraje v průměrném týmu. Boniekovy úspěchy jsou mnohem větší, Lato se stal nejlepším střelcem mistrovství světa," připomněl v diskusi Listkiewicz. Poláci mají z let 1974 a 1982 dva bronzy ze světových šampionátů.

Lewandowski má ve čtyřiatřiceti jednu z posledních možností, kdy může na velkém turnaji svou zemi někam dotáhnout. Před čtyřmi lety skončil mundial v Rusku pro Polsko frustrací a velikým rozčarováním: poslední místo ve skupině, dva vstřelené góly, Lewandowski bez branky, bez podpory a úplně otrávený. Přiznal, že pak dlouho nespal a nad zbabraným vystoupením přemýšlel. „I teď to pořád bolí," otřepal se nedávno střelec Barcelony.

Vylepší v Kataru dojem? Nebude to snadné. V Polsku se například propírá, že Lewandowskému úplně nesedí styl kouče Czeslawa Michniewicze, novináři poukazují na to, že pod ním jeho gólová produkce klesá. Michniewicz potřebuje efektivně využít všechny přednosti super hvězdy týmu, Polsko bude jinak bezbranné.

Jenže tady nastává v nepřekonatelná barikáda. Bulharsko, Německo, USA, dvakrát Argentina, Nizozemsko a Brazílie. Ano, to jsou týmy, které vystavily Mexiku stopku v osmifinále na posledních sedmi po sobě jdoucích mistrovstvích. „Musíme být sebevědomí a motivovaní. Pak můžeme v Kataru přepsat historii," říká záložník amerického Houstonu Hector Herrera, jenž dříve oblékal dres Porta nebo Atlética Madrid.

Právě on by měl být základním stavebním kamenem kádru původem argentinského kouče Gerarda Martina, více známého pod přezdívkou „Tata".

Sympatického kudrnáče čeká v 37 letech již pátý turnaj o zlatou sošku dvou fotbalistů se vztyčenýma rukama, mezi nimiž spočívá zeměkoule. Základem je opět postup z papírově vyrovnané skupiny C. A kdo v obávaném osmifinále? Nejspíš obhájci titulu z Francie.

Spolehlivý brankář Muhammad Dajía, energický záložník Fuad Anwar, dravý útočník Samí Dzábir... Kdo ví, jak by tahle parta na mistrovství světa 1994 dopadla, kdyby v osmifinále nenarazila zrovna na rozjeté Švédsko. Ovšem už postup ze skupiny se od Saúdské Arábie na šampionátu v USA nečekal, vždyť byla úplný nováček.

„Krásný příběh. Když se na mistrovství světa dostanete mezi nejlepších šestnáct, musíte něco umět. Každý hráč mého týmu by se tím měl inspirovat," citoval web FIFA dnešního kouče saúdské reprezentace Hervého Renarda.

Saúdská Arábie se na MS čtyřikrát za sebou marně prala o postup do osmifinále a složité to bude mít i letos, v našlapané skupině má být outsiderem. Ale pozor, v téhle pozici jela i ve čtyřiadevadesátém do Ameriky. Kruh se může uzavřít.