Fotbalové mistrovství světa se ještě nikdy nehrálo v tomto termínu, čeká se, zda bude nejlepším v historii. Pravidelně se MS hrálo po skončení sezony, nyní jsou ligové soutěže v poločase, dá se tedy čekat, že největší hvězdy budou mít sil na rozdávání. Zahajovací duel se však obejde bez nich, ale nažhavení fanoušci jsou stejně v pozoru. Domácí tým si hraje proti Ekvádoru. "Je to nezvyk, koukat se mistrovství světa, když se budou blížit Vánoce," přiznává Rada.

Zápas začal poměrně heticky, už po pár desítkách sekund skončil míč v síti domácího týmu. Radost ekvádorského týmu však zhatil VAR, který odhalil prohřešek proti pravidlům. "Jediný sporný moment tam mohl být snad jen ve chvíli, kdy vybíhal gólman," diví se experti ve studiu Sport.cz. "Nekomu se to může nelíbit, ale nakonec nám záběry ukázaly, že gól nebyl uznán správně," dodává objektivně Radek Šilhan, moderátor pořadu.

Za chvíli už ale favorit z penalty skóroval a Katar musel dohánět manko. "Byla jasná," nedebatuje o výroku sudího Rada."Sudí byl blízko, nepotřeboval video, nebylo co řešit," konstatuje Rada. To, že arbitr nepotřeboval pomoc videa, kvitoval i Jan Malý. "Je to určitě lepší, než kdyby alibisticky čekal na pomoc videa," chválí arbitra.

Ekvádor pak navíc náskok pojistil druhým zásahem Valencii v utkání. "Krásný gól, trefil to nádherně," shodují se experti. To, že náskok favorita narostl už před poločasem, je nepřekvapilo. "Katar je prostě pořadatel, zaostává ve všech směrech," vidí vyšší kvalitu jednoznačně na straně hostů Rada. "Domácí udělali maximum, ale stejně to nestačí, i když Ekvádor není ta TOP kvalita," dodává Malý.

Řeč už před výkopem musela pochopitelně přijít i na to, kdo je favoritem MS. "Hrát roli budou hrát klimatické podmínky a to ve prospěch Brazílie a Argentiny," míní Rada a Jan Malý souhlasí. "Francie to bude mít bez Benzemy těžké, jsem zvědavý na Němce, kteř mají v nominaci mix zkušenosti a mládí. Oni jsou dlouhodobě turnajový tým. Musí postoupit ze skupiny a pak... Záležet bude, jak na tom bude brankář Neuer, to je klíč. Úspěch bych jim přál," líčí Rada.

Mezi favority pak Malý neřadí Belgii, fit není kanonýr Lukaku. Všichni se ale těší, jak si na šampionátu povede Kevin De Bruyne. A Rada souhlasí. "Má obrovskou kvalitu, takhle přihrávat umí třeba v naší lize Matějovský," usmívá se zkušený kouč při zmínce o záložníkovi Mladé Boleslavi.

Největší sportovní akce se koná v malé pouštní zemi, kde v létě teploty stoupají běžně přes padesát stupňů. V době volby neměla ani jeden pořádný stadion nebo dopravní infrastrukturu. Katarští pořadatelé však dvanáct let od verdiktu FIFA hlásí: jsme připraveni. Země proinvestovala neuvěřitelných 200 miliard dolarů, tedy přibližně 4,8 bilionu korun. Což je více než dvojnásobek rozpočtu České republiky pro příští rok. "Bankovky tady asi byly v hlavní roli," myslí si Rada. "Když domácí tým vyhraje první zápas, klidně každému z hráčů koupí třeba hotel," žertuje na téma všemocných financí.

Triumf na světovém šampionátu bude obhajovat reprezentace Francie, která těsně před výkopem přišla o zraněného kanonýra Karima Benzemu. Ze hry je kvůli zdravotním trablům také Senegalec Sadio Mané. I tak se ale fanoušci mohou těšit na skvělý šampionát.