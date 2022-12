Ostře sledovaný šampionát vrcholí zápasem Francie s Argentinou..Dočká se vysněného titulu Lionel Messi, nebo si podruhé v kariéře užije titulu mistra světa Mbappé? A kdo se expertům Přímáku EXTRA líbí z tohoto dua více? "Za mě vede Messi, teď je to opravdový lídr. Je to fotbalový genius," neskrývá obdiv Csaplár. "Souhlasím, u Messiho snad kromě hlavičkových soubojů můžete obdivovat všechno," staví i Neumann argentinského bombarďáka výš než francouzského kanonýra.

Argentina začala duel aktivně a oba experti bedlivě hlídali počínání největších hvěz. "Zkus to jeden na jednoho," zavelel ve studiu Csaplár. Ale Messi ho neposlechl. "I tak to má drajv," dodal.

Foto: Christophe Ena, ČTK/AP Argentinec Lionel Messi otevřel skóre finále s Francií.Foto : Christophe Ena, ČTK/AP

Za chvíli už šel jihoamerický tým do vedení z penalty, kterou zařídil nedovoleným zákrokem francouzský ofenzivní klenot Démbele. "To je tak, když útočník brání. Nechal se obejít, pak to chtěl hasit a zavadil soupeři o nohu. Tohle byla penalta za hloupost," poznamenal bývalý trenér Liberce Csaplár. Gól z pokutového kopu vstřelil Lionel Messi. "Penalt proměnil hodně, ale nikdo si neumí představit, pod jakým tlakem v tu chvíli byl. Ale on je prostě geniální," konstatoval Csaplár.

Foto: Thanassis Stavrakis, ČTK/AP Argentinec Lionel Messi se raduje po gólu proti Francii.Foto : Thanassis Stavrakis, ČTK/AP

I podle redaktora Sport.cz a Práva Neumanna šla do vedení zaslouženě Argentina. "Chybí tomu druhý gól," naznačil zkušený novinář, že by si Messi a spol zasloužili větší náskok. Po chvíli se po dokonalé souhře dočkal. "To bylo dokonalý, mám husí kůži," komentoval trefu na 2:0 Csaplár. Moderátor pořadu označil trefu za nejkrásnější gól šampionátu. "Byl to záměr, aby šel Di María jeden na jednoho proti Démbelemu," mínil expert. "Jen mám trochu strach, aby tam nebyla nějaká past," dodal za pár sekund a naznačil, že se Francie určitě ještě nevzdala a zkusí něco s výsledkem udělat. "Pozor, samozřejmě bych byl rád, aby můj tým vedl v půli 2:0, ale může to mít vliv na hlavu hráčů," vysvětill Csaplár. "Pro Argentinu bude smrt, když začne bránit."

Moderátor pořadu Radek Šilhan i Robert Neumann v tu chvíli litovali, že nemohou sledovat finále v Argentině. "Tam ani nemusí mít Vánoce, těm stačí tohle finále. Tenhle zápas sleduje celá země," shodli se ve studiu Sport.cz. "Už chci, aby byl konec. Úspěch Messimu moc přeju," dodal Csaplár.

Fotbalové mistrovství světa se ještě nikdy nehrálo v tomto termínu a experti si nemohou vynachválit, v jaké fazoně jsou hvězdy turnaje. Pravidelně se MS hrálo až po skončení sezony, nyní byly ligové soutěže přerušeny. Turnaj se obešel bez viditelných skandálů, odpadl i problém s cestováním, jelikož se akce odehrála na zhruba padesáti kilometrech čtverečních.

Malou pouštní zemi, kde v létě teploty stoupají běžně přes padesát stupňů, vše stálo zhruba pět bilionů korun. To je sice možná skvělou reklamou pro zmíněnou zemi, jinak ale experti nad utracenými financemi kroutí hlavou a třeba bývalý reprezentant Karel Poborský vše označil slovem strašné. Jde totiž o více než dvojnásobek rozpočtu České republiky pro příští rok.

Triumf na světovém šampionátu obhajuje Francie, která se v nedělním finále srazí s Argentinou. Duel s napětím sleduje celý svět. Mbappé a spol chtějí znovu na trůn, po prvním vítězství na akci celosvětového formátu ale sní i legendární Argentinec Leo Messi

Sestřih utkání o 3. místo na fotbalovém MS v Kataru. Chorvatsko vyhrálo nad Marokem 2:1.Video : Česká televize

Třetí místo už v sobotu vybojovali fotbalisté Chorvatska, kteří vítězstvím nad Marokem 2:1 navázali na druhé místo z posledního šampionátu v Rusku. "Tipoval jsem, že se dostanou do čtvrtfinále, takže klobouk dolů před Chorvaty, co dokázali," říká Neumann. Druhý z hostů Přímáku EXTRA Csaplár nejprve podotkne, že jej Chorvatsko rozesmutnilo, když poslalo ze hry Brazílii. "To možná i slzička ukápla, ale uznávám, že výsledkově to Chorvatsko zvládlo skvěle," dodává kouč.

Poraženému Maroku se tak nepovedlo naplnit sen o medailovém umístění, stejně se však mohou pyšnit historickým úspěchem africké země na MS. "Kdybych měl teď věštit, tak si troufnu říct, že tohle už příště Maroko nezopakuje," dovolí si tvrdit Csaplár, byť přiznává, že jde o velký úspěch afrického týmu. Řada jeho hráčů navíc nebyla z Afirky, ale narodila se v šesti zemích Evropy. "Souhlasím s trenérem, že ze strany Maroka to byl takový výkřik," doplnil bývalý fotbalista a nyní novinář Neumann.