Bývalého kanonýra Manchesteru United, Realu Madrid nebo Juventusu Turín o svém záměru informoval v den utkání po obědě. "Bylo by dost špatné, kdybychom si nepromluvili. Je to kapitán týmu, reprezentuje portugalský fotbal i obyvatele naší země. Musel jsem s ním mluvit," uvedl osmašedesátiletý kouč.

Podle něj z toho Ronaldo neměl radost, ale rozhodnutí přijal. "Zeptal se mě, jestli si myslím, že je to dobrý nápad. Vysvětlil jsem mu svůj pohled a on to akceptoval. Byl to normální a upřímný rozhovor," konstatoval Santos.