„Jak jsem už avizoval, byl to můj poslední zápas na lavičce brazilského národního týmu. Oznámil jsem to už před rokem a půl, slovo dodržím," uvedl Tite po prohře Jihoameričanů ve čtvrtfinále MS v Kataru s Chorvatskem.

Mexiko ze tří utkání ve skupině C získalo čtyři body stejně jako Polsko, které ale posunulo dál o gól lepší skóre. „Jsem jako první zodpovědný za tohle hrozné zklamání a frustraci, kterou prožíváme. Jsem hodně smutný a přijímám plnou odpovědnost. Obrovské selhání," řekl Martino po konci na letošním mundialu.

Kdo by mohl nečekaný mexický výpadek za čtyři roky napravit? Vrátit by se mohl Miguel Herrera, jenž národní tým vedl v letech 2013 až 2015. Adeptem je také aktuálně nezaměstnaný Ricardo Ferretti. Také on v minulosti mexickou reprezentaci vedl, vždy ale jako dočasná náhrada.