Krátce před startem šampionátu se objevily zprávy o údajném ovlivnění zápasu ze strany hostitelské země v její prospěch. Několik ekvádorských hráčů mělo být podplaceno katarskými šejky. Tuto informaci však vypustil do světa známý dezinformátor, a i tentokrát šlo o hoax.

Ekvádorci jasně přehráli Katařany 2:0, ale někteří fanoušci si neodpustili rýpnutí do této kauzy. Po sociálních sítích se začalo šířit video, které zachycuje jednoho fanouška v dresu Jihoameričanů, který gestem naznačuje mezi katarskými fanoušky uplácení. To jednoho z nich popíchlo.

A souvenir from a 𝘃𝗲𝗿𝘆 memorable match 👕 #FIFAWorldCup | @LaTri pic.twitter.com/UQS6lTYEDt

„Vášeň někdy lidi rozčílí. Ale jsme tu kvůli sportu, sport lidi spojuje, jsme k sobě velmi přátelští, přeju Kataru jen to nejlepší. Je to krásné mistrovství a vy jste moc přátelští, miluju to," řekl ekvádorský fanoušek na videu se svým bývalým rivalem a nyní již zřejmě přítelem z Kataru.