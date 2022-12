Speciální kapitolou je kapitán Harry Kane, od nějž se čekaly nastřílené góly. Jenže on je na nule. „Odvádí spoustu práce, uhrává balony svádí souboje se stopery, váže na sebe obránce, vytváří prostor pro křídla. Je pravým kapitánem," chrlí superlativy Morávek s tím, že je těžké odhadnout, jak moc oporu Anglie sžírá, že se na turnaji ještě nezapsal mezi střelce. „Kdyby ale Anglie udělala titul, tak by mu bylo jedno, že nedal ani gól," myslí si.

Bitvu se Senegalem ale může rozhodnout také neprostupná defenziva. Pověst pořádného smolaře má přitom Angličan Harry Maguire, z nějž jsou fanoušci Manchesteru United zoufalí, protože pravidelně dělá hrubé chyby. „Co jsem viděl, tak tady hraje moc dobře, je aktivní dopředu, dostává se do šancí. Za mě je zatím fakt dobrý," tvrdí Morávek. Anglickému smolaři drží palce. „Je neskutečný, co kritiky a posměchu se na něj valí. Musí být lidsky ohromně silný, asi to všechno ani nečte. Jinak by se musel zhroutit."