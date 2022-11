Tři minuty po změně stran šli ale do vedení Švýcaři, a to hned z první střely mezi tyče. Shaqiri z pravé strany nacentroval do vápna, kde našel Embola. Útočník Monaka neměl problém zakončit do odkryté branky. Z trefy do sítě týmu ze své rodné země se na rozdíl od spoluhráčů nijak bouřlivě neradoval a dokonce se na soupeře obrátil s omluvným gestem.