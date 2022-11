Ve 22. minutě mohli Australané šokovat favorita ještě víc, Duke povedenou střelou zpoza vápna jen těsně minul. Za pět minut bylo vyrovnáno. Na Hernandezův centr do vápna si naběhl Rabiot a hlavou překonal Ryana. Prosadil se hned při svém premiérovém startu na mistrovství světa.

Ve 44. minutě mohl zvýšit Mbappé, ale velké šanci zblízka zamířil nad. Francouze to ještě do pauzy málem hodně mrzelo. Na opačné straně si totiž v šestiminutovém nastavení naskočil Irvine a od gólu při jubilejním 50. reprezentačním startu ho po hlavičce do tyče dělily centimetry.