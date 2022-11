Los základní části šampionátu proběhl letos na Apríla a určil složení skupin, ve kterých budou nejlepší týmy světa v úvodní fázi fotbalového svátku soupeřit. Dvaatřicítka mužstev byla na základě kvalifikace, následného losu a přidružených pravidel, jako je například podmínka alespoň jedné evropské země v každé skupině, rozdělena do osmi skupin s abecedním označením A - H.

Na fotbalového fanouška ve skupinové fázi čeká velká fotbalová podívaná. Vždyť denně budou odehrána vždy čtyři utkání. Mezi nejlepších šestnáct týmů se z každé skupiny probojují dvě nejlepší družstva.

Základní skupiny MS 2022 Označení Složení Skupina A Nizozemsko, Ekvádor, Senegal, Katar Skupina B Anglie, USA, Írán, Wales Skupina C Polsko, Argentina, Mexiko, Saudská Arábie Skupina D Francie, Dánsko, Tunisko, Austrálie Skupina E Německo, Španělsko, Kostarika, Japonsko Skupina F Chorvatsko, Belgie, Kanada, Maroko Skupina G Švýcarsko, Srbsko, Brazílie, Kamerun Skupina H Portugalsko, Uruguay, Ghana, Jižní Korea

Českou republiku bohužel v tabulce mistrovství světa nenajdete. Nášim fotbalistům se nepodařilo postoupit poté, co v březnové baráži prohráli s výběrem Švédska. Naposledy se tak Češi účastnili světového šampionátu v roce 2006 v Německu, kdy skončili ve skupině.

Skupina A | Nizozemsko - Ekvádor - Senegal - Katar

Ve skupině A se vedle domácího výběru, který patří mezi outsidery turnaje, představí také Nizozemsko, Senegal a Ekvádor. Trojnásobní stříbrní medailisté z MS Nizozemci před čtyřmi lety na šampionátu chyběli, v Kataru bude parta kolem hvězdného stopera Van Dijka velkým favoritem.

Na postup ze skupiny bude jistě útočit také Senegal. Úřadující mistři Afriky odehrají své úvodní utkání šampionátu právě proti Nizozemsku. Duel domácího Kataru s Ekvádorem celý šampionát zahájí.

Skupina B | Anglie - USA - Írán - Wales

Před čtyřmi lety na světovém šampionátu v Rusku prohrála reprezentace Anglie až v zápase o bronz, na loňském mistrovství Evropy dokráčela až do finále. Také proto jsou svěřenci trenéra Garetha Southgatea v Kataru považováni za jedny z favoritů na zlatou medaili, po které ostrovní fanoušci prahnou více než padesát let.

Fotbalisté Walesu, kteří v kvalifikaci narazili i na Českou republiku, se na turnaj dostali poprvé od roku 1958 a společně s USA budou patřit k dalším adeptům na postup do vyřazovací fáze. Podcenit se však nesmí ani houževnatí Íránci, kteří budou startovat na třetím MS v řadě a v kvalifikaci vyhráli osm z deseti utkání.

Skupina C | Polsko - Argentina - Mexiko - Saudská Arábie

Argentina s Lionelem Messim - to je jasný tahák skupiny C. Dvojnásobní mistři světa před čtyřmi lety vypadli již v osmifinále, nyní však do turnaje vstoupí jako čerství šampioni Jižní Ameriky a cíle budou mít znovu nejvyšší.

Boj o druhé místo pravděpodobně obstará Polsko s Mexikem, postup Saudské Arábie by byl obrovským překvapením. Poláci s kanonýrem Robertem Lewandowským na turnaj postoupili z baráže, kde v rozhodujícím zápase porazili přemožitele českého týmu Švédsko.

Skupina D | Francie - Dánsko - Tunisko - Austrálie

Svou pátou účast na světovém šampionátu v řadě si Australané zajistili až v nervy drásajícím penaltovém rozstřelu ve finále interkontinentálního play off proti Peru, favority skupiny D však nebudou. Pro obhájce zlata z Francie bude postup ze skupiny povinností, konkurovat by jim měli hlavně Dánové, semifinalisté z loňského ME.

Zajímavostí je, že Francie, Dánsko a Austrálie byli ve společné základní skupině také před čtyřmi lety v Rusku. Ze skupiny, kde hráli také Peruánci, postoupili vedle Francouzů právě Dánové. Austrálie skončila s jediným bodem poslední.

Skupina E | Německo - Španělsko - Kostarika - Japonsko

Duel Německa se Španělskem bude tahákem zápasů základních skupin celého šampionátu. Oba týmy zcela ovládly své kvalifikační skupiny, Němci v ní dokonce neztratili ani bod a postup na MS si zajistili s přesvědčivým skóre 36:4. Jak naši západní sousedé, také Španělé budou patřit k favoritům na medaili.

Postup Japonska nebo Kostariky by byl velkým překvapením. Japonci patří již k tradičním účastníkům MS, kvalifikovali se posedmé v řadě. Kostarika si vstupenky do Kataru zajistila až jako poslední účastník turnaje, když ve finále interkontinentálního play off zdolala Nový Zéland.

Skupina F | Chorvatsko - Belgie - Kanada - Maroko

Stejně jako překvapiví finalisté z předchozího šampionátu v Rusku Chorvaté, také Belgie si účast v Kataru zajistila prvním místem v kvalifikaci, kde narazila také na český výběr. Svěřenci trenéra Martineze před čytřmi lety skončili třetí a na medaile budou cílit také letos.

Zopakovat historický postup do osmifinále MS z roku 1986 bude pro Maroko vedle tak silných soupeřů nelehký úkol, mezi slabé protivníky rozhodně nepatří ani Kanada. Výběr javorového listu ovádl severoamerickou kvalifikaci a na závěrečný turnaj postoupil podruhé v historii.

Skupina G | Švýcarsko - Srbsko - Brazílie - Kamerun

Podle sázkových kanceláří je Brazílie největším favoritem na zlaté medaile, které "kanárci" naposledy získali před dvaceti lety na šampionátu v Japonsku (a Koreji). Nejúspěšnější reprezentace v historii MS se navíc prezentuje skvělou formou, naposledy prohrála loni v červenci ve finále Copa América s Argentinou.

Papírově nejvyrovnanější skupina letošního šampionátu slibuje velkou podívanou. Švýcaři a Srbové si zopakují vzájemný zápas ze skupiny z posledního šampionátu, zopakovat dvaatřicet let starý postup do osmifinále bude chtít také Kamerun, bronzový tým z loňského Afrického poháru národů.

Skupina H | Portugalsko - Uruguay - Ghana - Jižní Korea

Čerstvý soupeř české reprezentace z Ligy národů Portugalsko bude společně s Uruguayí favoritem skupiny H. Cristiano Ronaldo bude mít v Kataru možná poslední šanci na světovou trofej a nutno dodat, že s nabitým portugalským výběrem má nemalé šance na úspěch. Před čtyřmi lety prohráli Portugalci už v osmifinále právě s Uruguayí.

Nejlepší vzpomínky na Uruguay nemá ani Ghana, která s jihoameričany prohrála v kontroverzním čtvrtfinále MS 2010, v němž Luis Suaréz udržel svůj tým ve hře v nastaveném čase zákrokem rukou na brankové čáře. S kontroverzí má zkušenost také Jižní Korea, která po skandálních výkonech rozhodčích vybojovala čtvrté místo na domácím šampionátu v roce 2002.

Největší favorité MS v Kataru podle sázkových kanceláří k 5.9.2022

Za největšího favorita letošního mistrovství světa v Kataru je sázkovými kancelářemi považován výběr Brazílie, následují obhájci titulu z Francie s Anglií. Mezi hlavní favority patří také další předchozí šampioni - Argentina, Španělsko nebo Německo.

Mezi favority, kteří nikdy fotbalové mistrovství světa nevyhráli, budou podle bookmakerů patřit Belgičané, Nizozemci nebo Portugalci.

Tým Kurz Brazílie 6.00 Anglie 7.00 Francie 7.00 Argentina 9.00 Španělsko 9.50 Německo 11.00 Belgie 13.00 Nizozemsko 15.00 Portugalsko 15.00 Dánsko 30.00