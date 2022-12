Skauti, hurá na Balkán. Rostou tam talenty za miliony eur, i pro Česko

Evropa je v pozoru, fotbalové Chorvatsko to zase dotáhlo na mistrovství světa do nejlepší čtyřky. Hráči tamních klubů v každé sezoně odcházejí do nejslavnějších lig, své kvality pak pochopitelně ukazují i v dresu národního týmu. Měli by se skauti elitních českých celků zaměřit při hledání talentů právě do této destinace. „Tamní trh s hráči je známý, hledá tam celá Evropa. Ale určitě se dají najít zajímaví hráči," shodují se v pořadu Přímák EXTRA bývalý trenér reprezentace Petr Rada a Jan Malý, šéf fotbalové sekce Sport.cz a deníku Právo.

Článek Elitní chorvatský klub Dinamo Záhřeb je léta vyhlášený tím, že vychovává hvězdičky, které si pak od něj kupují kluby z prestižních lig. „Prodávají hráče pravidelně do TOP lig - do Německa, Itálie, Španělska. Tomu je pak těžké konkurovat," myslí si fotbalový novinář. Jedním dechem ale ukazuje příklad, že na tamním trhu lze najít i talent pro českou nejvyšší soutěž. Na první dobrou naráží na Petara Musu, který v mladém věku zamířil do pražské Slavie. „Ty hráče si musíte vychovat. Ve Slavii se s hráčem pracovalo a teď je v Benfice Lisabon," upozorňuje Malý s tím, že najít talent se určitě dá. Jen to stojí peníze a čas. „Není to jednoduchá operace." Trenér Rada souhlasí. Na místě je trpělivost a také je třeba znalosti tamního prostředí. „Expert na tuhle oblast je Jiří Plíšek, který přivedl z Bosny řadu hráčů včetně Džeka, Ljevakoviče, Mahmutoviče. Má přehled a je schopný," chválí. Jednání mohou být složitá, i když se některý z klubů plácne přes kapsu. Rada četl, že francouzský Montpelier dal nabídku Dinamu Záhřeb sedm milionů eur za gólmana Livakoviče a neuspěl. „Normálně se jim vysmáli, neměli nutnost hráče prodat a teď se jim to nejspíš vyplatí. Je mu sedmadvacet, je v optimálním věku," naráží kouč na to, že je gólman oporou chorvatské reprezentace na MS a jeho cena letí vzhůru. „U nás je to často hrr, kluby chtějí rychle získat finance, nemají trpělivost," dodává. Sám má s hráči z Balkánu bohaté zkušenosti. V Teplicích vedl Mahmutoviče s Ljevakovičem, v Jablonci pak například Jovoviče. „Nemám s těmi kluky problém. Třeba Ljevakovič se v Teplicích usadil, dělá tam mládež, chce se fotbalu věnovat," líčí Rada. Připomínce, že jsou Balkánci horkokrevní podobně jako on, se jen usměje. „Jovovič byl impulzivnější. Pokud má ale hráč výkonnost, nemám s tím problém," přesvědčuje, ačkoliv zákulisím letěly zvěsti, že to občas v souvislosti se zmíněným hráčem v jabloneckém týmu pořádně zajiskřilo. Foto: fkjablonec.cz Vladimir Jovovič, nová posila Jablonec.Foto : fkjablonec.cz „Tihle hráči z bývalé Jugoslávie mají své přednosti. Jsou techničtí, umějí jeden na jednoho. Občas ale hrají víc na sebe než týmově. Ale pokud vám to rozhodují zápasy, tak proč ne," dodává Rada. Malý nachází další důvod, proč se hráči z Balkánu dokázali v české nejvyšší soutěži prosadit. „Hodně z nich se naučilo česky, což považuji za moc důležité. Zapadli do systému a také je to takové ukázání respektu k prostředí, do nějž odešli," myslí si šéf fotbalové sekce Sport.cz. Rada souhlasí. „To je nejdůležitější, největší deviza. Ale platí - vyděláváte tady peníze, tak se musíte naučit řeč. Když jdou Češi ven, taky se musí naučit řeč. Když to nezvládnou, mají problém," dodává zkušený trenér.