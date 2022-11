Jednatřicetiletý útočník francouzského Montpellieru se v 58. minutě zmocnil míče a chystal se vystřelit. Nakonec ale doběhl až do vápna a přízemní střelou k tyči vstřelil jedinou branku střetnutí. Při zakončení mu však do kotníku bolestivě zajel stoper Disasi a autor gólu s úsměvem na tváři i v bolestivých grimasách okamžitě střídal.

Pro Tunisko se jedná o jediný zásah na turnaji. Přesto má na kontě čtyři body, jeden ukořistilo v bezbrankovém duelu s Dánskem. Klíčová se ukázala prohra 0:1 s Austrálií, která nakonec doprovodí z druhého místa Francii do osmifinále.

„Naše představení proti Austrálii bylo zklamáním, ale s Francií jsme do toho dali všechno, od nás opravdu bojovný výkon. Chtěli jsme získat vstupenku mezi šestnáct nejlepších, ale fotbal je prostě takový. Vždy je lepší spoléhat se jen na sebe. Rozhodně ale nemusíme odcházet zadním východem," připomněl fakt, že pokud by Australané hráli s Dánskem nerozhodně, šel by dál právě jeho tým.