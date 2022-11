"Nejsem lékař. Je pro mě těžké říct, kdy budu moci hrát. Udělám všechno, co za těchto okolností bude možné, ale aktuálně nemůžu potvrdit, že budu hrát ve všech zápasech," řekl třicetiletý Son Hung-min po prvním tréninku s korejským týmem v Dauhá.

"Možná se některým fanouškům může zdát, že na to moc tlačím. Ale my fotbalisti často riskujeme. Chci dát našim příznivcům radost a naději, ten risk mi za to stojí," uvedl Son Hung-min.