Trenér Morijasu povede japonské fotbalisty do MS 2026

Trenér Hadžime Morijasu povede japonské fotbalisty do dalšího mistrovství světa v roce 2026. Oznámil to národní svaz. Čtyřiapadesátiletý bývalý hráč se díky tomu může stát prvním koučem, který asijskou zemi bude trénovat na dvou světových šampionátech po sobě. U reprezentace je od roku 2018. Na nedávném MS v Kataru se s týmem probojoval do osmifinále.

Trenér Hadžime Morijasu povede japonské fotbalisty do dalšího mistrovství světa v roce 2026.

Na šampionátu Japonci po obratu porazili 2:1 Němce i Španěly a vyhráli skupinu E. Na úvod play off podlehli pozdějším bronzovým medailistům Chorvatům po penaltovém rozstřelu a nesplnili cíl v podobě premiérové účasti ve čtvrtfinále. Přesto někdejší reprezentační záložník Morijasu dostal důvěru na další čtyři roky. Reprezentace se ujal po MS v Rusku, kdy nahradil Akiru Nišina. Příští světový šampionát v roce 2026 uspořádají Kanada, Mexiko a USA. Premiérově se ho zúčastní 48 týmů místo dosavadních 32. U japonských fotbalistů se poprvé nebude po MS měnit trenér