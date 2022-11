"Hráči ukázali, že na mistrovství světa patří. Dlouho trvalo, než jsme se sem vrátili. Šli jsme do utkání s pár cíli: hrát odvážně a bavit. Také jsme chtěli vytvořit nějaké to 'poprvé', ale to se nám nepovedlo," konstatoval Herdman na tiskové konferenci v narážce na to, že Kanaďané na světovém šampionátu stále čeká na první vítězství a rovněž na vstřelený gól. Všechna čtyři dosavadní utkání na finálových turnajích prohráli.