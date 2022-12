Utratit za MS pět bilionů? Blázinec! Poborského šokoval rozpočet, pak i chválil

Fotbalové mistrovství světa v Kataru dalo expertům i fanouškům už před závěrečnými zápasy řadu odpovědí. Šampionát se odehrál na prostoru padesáti kilometrů čtverečních, navíc v termínu, kdy se ještě nikdy MS nekonalo. „V tomhle směru jsou zkušenosti pozitivní. Hráči nemuseli cestovat, novináři i fanoušci to měli všude blízko," chválí v pořadu Přímák EXTRA na Sport.cz Karel Poborský, vicemistr Evropy 1996. Co ale nemůže rozdýchat je rozpočet pro MS ve výši pěti bilionů korun. „To jsou finance České republiky na dva roky, to je něco strašného, blázinec," dodává.

Expert v pořadu Přmák EXTRA chválí zimní termín MS v Kataru, Karla Poborského ale děsí obrovský rozpočet.Video : Sport.cz

Článek Před výkopem se hodně řešilo, zda Katar zvládne pořadatelství fotbalového svátku. Podle Poborského se v základu vše povedlo. „Pro novináře a hráče to muselo být skvělé. Metrem přejeli na jiný stadion a za dvě hodiny viděli další zápas. Z toho úhlu to bylo skvělé," chválí bývalý reprezentant. Nutno připomenout, že příští šampionát bude pravým opakem toho letošního. Pořádat MS totiž bude USA, Kanada a Mexiko, cestování si všichni užijí dost. Podle Poborského se osvědčilo, že se turnaj koná v termínu na přelomu listopadu a prosince. „Ukázalo se, že se mistrovství světa dá hrát v zimě. Hráči jsou v plné síle, nemají za sebou dlouhodobé vrcholy a znovu se tak nemusejí nakopávat na vrchol v podobě MS. To je pro mě nejzásadnější zprávou," nachází další obrovské plus. Fronta na pivo ve fanzóně MS v KataruVideo : SPORT.CZ Legenda českého fotbalu ale viděl i řadu kazů. Na první pohled sice vše vypadá růžově, realita však může být zcela jiná. „Cenzura je tam obrovská, nikdo nevíme, jaké informace se k nám nedostali," přichází první rýpanec do pořadatelské země. A co teprve, když přijde řeč na finance, které šampionát spolykal. Sestřih semifinále MS: Francie - MarokoVideo : Česká televize „Jestli ten turnaj Katar stál pět bilionů, tak to jsou dva roky České republiky, to je něco strašného, když si vezmete poměr cena - výkon," kroutí hlavou Poborský. Je mu jasné, že si Katar chtěl udělat šampionátem reklamu a na nějaké finance nehleděl. „Chápu, že finančně je to asi nelimitní země. Jinak, kdo se na to ale podívá se střízlivým rozumem, tak musí říct, že je to blázinec.," dodává bývalý vynikající záložník, jenž si během kariéry zahrál za pražskou Slavii i Spartu, stejně tak působil třeba v Manchesteru United a Laziu Řím. MS ve fotbale PŘÍMÁK EXTRA: Tvrdá kritika českého fotbalu. Liga je pravým opakem MS v Kataru, tvrdí Poborský