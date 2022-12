„Nebyl náš šťastný den. Proti Argentině jsem neuspěl v rozstřelu jako trenér už podruhé. Mužstvo má však můj obdiv za to, jak se dokázalo za stavu 0:2 vrátit do zápasu," poukazuje Van Gaal.

„Penaltám jsme se hodně věnovali. Až doteď všechno vycházelo. Bolí to hodně. Obzvlášť proto, že se zápas začal vyvíjet v náš prospěch. Měli jsme pocit, že to zvládneme, ale bohužel se tak nestalo. Jsem smutný a zklamaný," líčí obránce Liverpoolu své pocity.

„Argentina je mezi čtyřmi nejlepšími týmy na světě, protože jsme ukázali, jak hrát každý zápas se stejnou touhou a nasazením. Máme velkou radost. Nemuselo to dojít do prodloužení, nebo do penalt, museli jsme si to vytrpět. Postoupili jsme ale, což je famózní," jásá Lionel Messi.