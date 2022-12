Do Guadalajary jsem na zápas Maroka s Portugalskem jel autobusem z Mexiko City. Připomínám, že tehdy se letenky v Mexiku pohybovaly mezi pěti a dvaceti dolary. Autobus byl z Mexico City do Guadalajary ještě levnější.

Jenže i tehdy měli Maročané svého zázračného fotbalistu jménem Abdrrazak Khairi z FAR Rabat, který dokázal portugalskému náhradnímu brankáři Damasovi ze Sportingu Lisabon dát dva góly v rozmezí sedmi minut od devatenácté do šestadvacáté.

Na tehdejší tiskové konferenci mě ještě více než José Faria zaujal jeho mladý marocký tiskový mluvčí, který skákal z arabštiny do portugalštiny, odpovídal v němčině i ve francouzštině a byl schopný komunikovat i v angličtině. Kdybych to zkusil v češtině, možná, že by neměl problém ani s ní. No nezkusil jsem to...