Navrátilec Provod: Venkovní ztráty? Soupeři dávají góly roku. Je neuvěřitelné, jak to trefují

Opět se vám nepodařilo venku zvítězit. Jak jste viděl průběh utkání?

Do zápasu jsme nevstoupili dobře, prohrávat venku není jednoduché. Kluci ale výborně zareagovali a Christos Zafeiris dal hezký gól a potvrdil svoji formu. Kdybych pak měl hodnotit druhou půli, jíž jsem byl součástí, tak bych řekl, že jsme do ní vstoupili dobře. Boleslav jsme v podstatě do ničeho nepouštěli. Měli jsme si ale vytvořil více nebezpečných situací, závarů a být efektivnější.

Chyběl vám ke vstřelení vítězné branky například důraz?

Nevím úplně, jestli důraz. Proti Boleslavi je to složité, vzadu má velké a silné hráče. Snažili jsme se tam dostat centrovanými míči, příkladná byla akce, při které jsme dali gól z ofsajdu. Ze stran jsme soupeře přečíslovali, kdybychom si podobných situací vytvořili více, šance na skórování by byla větší.

Mají vaše poslední ztráty na hřištích soupeře nějakého společného jmenovatele?

Tak to úplně není, ty zápasy jsou pokaždé něčím specifické. Bavili jsme se v šatně o tom, že góly, které dostáváme, jsou góly roku. Je neuvěřitelné, jak to hráči soupeře trefují, takhle jsme je skórovat nikdy neviděli. To je možná ten společný jmenovatel, ale nesnažím se nijak vymlouvat, takové zápasy musíme stejně zvládat.

💬 „V šatně jsme se bavili o tom, že dostáváme takové "góly roku", nikdy jsme dotyčné neviděli takhle skórovat. I tak jsme měli jsme utkání otočit,“ mrzelo po remíze v Mladé Boleslavi Lukáše Provoda, který naskočil na druhý poločas. #mblsla Celý rozhovor na webu. ⤵️ — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) April 9, 2023

Netrpíte nějakým psychickým blokem z venkovních duelů?

Ne, to vůbec. Nic psychického to není. Když se podíváme na trávník a stadion doma, nějaký faktor to určitě je, tam se nám hraje dobře. Podmínky nejsou vždycky stejné, my ale musíme vyhrávat ve venkovních zápasech. Doma dominujeme daleko více, naše utkání musíme ale zvládat, ať už probíhají jakkoliv.

Jak se cítíte po zdravotní stránce?

Nechci to zakřiknout, už jsem několikrát říkal, že se cítím dobře a pak něco přišlo. Věřím, že mi tělo umožní vrátit se do formy, v jaké jsem byl, ať už fyzické, nebo fotbalové a odehraji více než jeden nebo dva zápasy.

Bylo pro vás poslední období plné potíží, které vám nedovolovaly nastoupit, nejtěžším v kariéře?