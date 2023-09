Nejdřív kouzlil, pak s ním cloumal vztek. Omlouvám se trenérům, vzkázal budějovický hrdina

Hellebrand, jenž nastoupil až do druhého poločasu, odcházel z placu viditelně zklamaný. Cestou na lavičku si odlepil ze zápěstí tejpy a poházel je na trávník. Když uslyšel potlesk z tribun, dlaní si poklepal na srdce a zatleskal. Nejdřív chtěl jít rovnou do kabiny, ale kouč Zápotočný ho včas zastavil a jemným zatažením za rameno mu naznačil, aby si sedl mezi ostatní.

A dva smolaři Dynama? Brankář Martin Janáček hned zkraje zápasu neudržel v rukavicích řešitelný centr a záložník Miloš Kratochvíl poslal Jablonec do vedení. „Další laciný gól, který se může vysílat na Silvestra… Vadí mi, že kolem balonu byli tři Jablonečáci. Kde jsme byli my? Kluci ze šestičlenné zóny dostanou příští týden za uši, že Janáčkovi nepomohli,“ vykládal kouč Zápotočný.

Od fanoušků to schytal i protřelý útočník Zdeněk Ondrášek, jenž kvůli dvěma žlutým kartám nedohrál. Po jeho vyloučení hrálo Dynamo skoro celý druhý poločas o deseti, přesto stihlo vstřelit vítězný gól. „Není důvod Kobrovi něco vyčítat, nebylo to nic zákeřného,“ poznamenal Zápotočný. „A jeho ofenzivní přínos? Bojoval, proti stoperům Jablonce to měl složité. Představovali jsme si, že touhle dobou bude mít víc než jen jeden gól, na druhou stranu v každém zápase odvede sto procent. Taky je to skvělý lídr a radí mladým.“