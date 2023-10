Nejhorší zážitek. Důležité věci jsou rázem malichernost, tvrdí trenér ždíreckých fotbalistů

„Je to pro mě nejhorší zážitek, jaký jsem dosud ve fotbale zažil. Matěj se nemohl hýbat, a vy v té chvíli nevíte, jak mu pomoct. Oba pocházíme z Přibyslavi. Známe se tudíž odmala. Jsme kamarádi, věkový rozdíl mezi námi je jen čtyři roky. O to emotivněji to prožívám,“ prozradil Votava.

U rodinných příslušníků hráče zjišťuje jeho zdravotní stav. „Matěj má po operaci, lékaři mu napravili vyhřezlou plotýnku. Je zafixovaný na lůžku a má nařízený klid. Ruce i nohy mu ale fungují, což je naprosto nejdůležitější. Za to jsme se všichni modlili. Léčení bude ovšem asi dlouhodobější. Za celý klub mu přejeme, aby byl brzy zdravý,“ vzkázal trenér ždíreckého Tatranu.

Votava by ho rád v nemocnici navštívil. „Případně i s menší skupinou hráčů. Budeme to ale konzultovat s Matějovou rodinou. Mohl by prý být v dohledné době převezen z Brna do Havlíčkova Brodu, což by pro nás bylo vzhledem ke kratší vzdálenosti o něco schůdnější,“ uvažuje.

Svěřil se, že je pro něj nyní hodně těžké soustředit se na tréninky a přípravu na další mistrovské duely ždíreckého mužstva. „Mnoho z toho, co člověk dosud vnímal jako důležité, považuje rázem za malichernost. Musíme se ale přes to dostat,“ uvědomuje si Votava.

V divizní tabulce devátý Ždírec nad Doubravou čeká v neděli na svém hřišti derby blízkých soupeřů proti fotbalistům Žďáru nad Sázavou, kde Vopršal v minulosti rovněž působil. „Utkání bude asi tím, co se mu stalo, dost ovlivněné. Řada kluků to zřejmě bude mít v hlavách. Pokusíme se ale zápas odmakat i za Matěje tak, abychom uhráli co nejlepší výsledek,“ předsevzal si.