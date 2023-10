GLOSA: Češi by měli mít na víc, Albánci jim nastavili smutné zrcadlo

Češi nepředvedli v albánské výhni prakticky nic zajímavého. Potvrdilo se, jaké problémy mají, když hrají proti zataženému soupeři. Nevymysleli nic, čím by soupeře překvapili. Potíž je to dlouhodobá, posun nepřichází.

I další okolnosti šly proti národnímu týmu. Brankář Jiří Pavlenka dostal první laciný gól z dálky. Trenér Jaroslav Šilhavý vsadil v útoku na Mojmíra Chytila. Chtěl využít jeho produktivity a dobrého rozmaru. Tenhle tah taky vůbec nevyšel, slávistický útočník byl během první půle po dvou žlutých kartách vyloučen, jakkoliv druhé napomenutí vypadalo sporně a přísně. Ale šel ven a Češi hráli více než poločas v oslabení. Nezahráli ani ti, na které by mělo být spolehnutí a jejich nasazení prakticky nikdo nerozporuje jako David Jurásek nebo Ladislav Krejčí.

Je jasné, že pozice kouče Šilhavého se bude v následujících dnech hodně řešit. Po domácí remíze s Albánií ztrácí hlavní reprezentační stratég i jeho družina po fiasku v Tiraně další kusy důvěry. Nedá se ale čekat, že by předseda fotbalové asociace Petr Fousek reagoval tak promptně a rázně. Další věcí je, jak by psychicky sražený tým nějaký veletoč poznamenal. Dokázal by ho někdo probudit, vyždímat z něj víc?