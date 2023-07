Nová éra s novým stadionem. Hradec popsal, jak to vypadá s kolaudací či sektorem pro hosty

V Hradci tím doženou regionálního rivala z Pardubic, který otevřel novou arénu letos v únoru. A hned schytal kritiku za klec v části pro fanoušky soupeře. „I my se musíme řídit licenčním manuálem, takže oplocení sektoru hostů bude. Je tam ocelový plot a síť zabraňující například házení pyrotechniky," popsal Jukl. „Snažíme se o to, aby se na českých stadionech zrušila jakákoliv oplocení, ale v tuhle chvíli bohužel nemůžeme jít jinou cestou."

Jaká bude? „Snad minimálně stejně povedená jako poslední dvě. Zažíváme vážně turbulentní období, i změn v kádru bylo přes léto hodně," doufal sportovní ředitel Jiří Sabou, jenž kvůli odchodu úspěšného doyena Miroslava Koubka musel najít nového trenéra. „Výběr se mi zúžil na dvě jména. Víťa Lavička s díky odmítl a pak se povedla schůzka s Jožkou Weberem. Potvrdilo se mi, co se o něm říká. Je to dobrý chlap i trenér a má podobné názory na fotbal jako já," líčil Sabou.

Zkušený Jozef Weber byl bez práce od loňského října, kdy musel skončit v Českých Budějovicích. S Hradcem se mu povedlo zvládnout všechny testovací zápasy, „votroci" ani jednou neprohráli. A celé léto zůstali v Česku, nejdál vyrazili na soustředění do Písku. „Až na pasáže v předposledním utkání se Žižkovem bylo vidět, že tým má charakter. Věřím, že výkony z přípravy dokážeme přenést do sezony," poznamenal Weber. „Cílem je znovu se vyhnout skupině o záchranu," dodal Sabou.

A ještě jedna důležitá hradecká ambice: dotáhnout hledání strategického partnera. „Ten by se měl stát majitelem minimálně poloviny klubových akcií. Pomoct by nám s tím měla poradenská firma, výběrové řízení vypíšeme do konce prázdnin," podotkla primátorka Springerová. Řeší se i potenciální zájemce o propůjčení názvu stadionu, který by v době otevření neměl nést jméno žádného sponzora.