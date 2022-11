Noví trenéři Budějovic: V Příbrami byly na konci slzy, cesta Dynama může vést do Evropy

Nikl: Platí, že jsme oba hlavní trenéři. Každý jsme jiný a hezky nám to do sebe zapadá.

Zápotočný: Razíme jinou cestu. Nehrajeme si na hlavního a asistenta: jsme dva lidi, kteří rozhodují o všem. Třeba bude tenhle model zajímavý i pro ostatní trenéry. V tuhle chvíli je nejdůležitější, aby si na to kluci v Budějovicích zvykli a věřili nám.

Nikl: Jsme nadšení ze spousty věcí od ligového zázemí až po kvalitu kádru. Nechybí nám vůbec nic. Kolegové z realizáku se nás neustále ptají, jestli něco nepotřebujeme. Je to příjemné i z toho pohledu, že jsme v první lize. Pro trenéry je to podobné jako pro hráče, nic výš už v Česku není.

Zápotočný: Pro trenéry je méně míst než pro hráče, o to víc si toho vážíme.

Zápotočný: Jsem mile překvapený jejich kvalitou. Cokoliv jim na tréninku ukážeme, hned se to daří přenést do praxe.

I tenhle rozhovor děláme po telefonu během vaší cesty autem z Budějovic do Příbrami (den předtím, než došlo k odložení pohárového osmifinále). Jak zvládáte každodenní pendlování?

Nikl: Je to únavné, ale brzy to skončí. Potřebujeme se věnovat práci a být odpočatí.

Nikl: Já budu mít byt až od ledna, do té doby mě Tomáš snad nechá u sebe přenocovat. (usmívá se)

Jak se to vlastně seběhlo, že jste v Budějovicích?

Nikl: Sešla se spousta náhod a štěstí, asi si někdo všiml naší práce. Když jsme odcházeli z Příbrami, mrzelo nás, že jsme opustili kluky, s kterými jsme měli perfektní vztah a společně jsme byli úspěšní. Tomáš je navíc rozený Příbramák, pro něj to bylo ještě složitější.

Zápotočný: I z pohledu rodiny. Oba máme syny v příbramské šestnáctce, já navíc bydlím pět minut od stadionu. Ale postupem času jsem si čím dál víc uvědomoval, že Budějovice jsou výzva. S Márou máme vysoké cíle, chceme výš a výš. Řekli jsme si, že tuhle šanci čapneme a zkusíme to.

Zápotočný: Kluci říkali, že je to mrzí, pár jich mělo v očích slzy.

Zápotočný: Dařilo se nám, měli jsme skvělou partu a bylo to podpořené dobrými výsledky. Náš odchod byl citlivé téma, ale myslím, že nás kluci pochopili.

Budete chtít někoho z Příbrami v zimě přetáhnout do Budějovic?

Nikl: Budeme to řešit až po zápase s Hradcem. Kdyby na to přišlo, klidně bychom dál pracovali s celým příbramským kádrem. Jenže to asi nepůjde. (usmívá se)