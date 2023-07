Odchozí hráče jsme nahradili kvalitně, myslí si v Ďolíčku. Kontaktovali i Hronka, problémem je vysoký plat

Právě odchod Drchala byl pro klokaní družinu nepříjemným překvapením. Dynamický útočník v šestadvaceti ligových duelech vstřelil šest branek a byl jedním z tahounů ofenzivy, navíc dělal defenzivám oponentů problémy neustálými náběhy. „S odchodem Drchyho jsme úplně nepočítali, po konci sezony to vypadalo, že by mohl pokračovat," přiznal Veselý. „Udělali jsme maximum, aby hráči jako on zůstali. Ale i když jsme skončili čtvrtí, nejsme čtvrtí, co se týče rozpočtu," povzdechl si poté. Těšit ho tak mohly výkony nového muže, Kozáka, v letní přípravě, jelikož mladý forvard se díky čtyřem trefám stal jejím nejlepším střelcem.